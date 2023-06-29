PKK, AB ülkelerinde ‘terör lobiciliği’ yapıyor

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuna göre, terör örgütü PKK, terör listesinden çıkmak için Avrupa'da lobi faaliyetlerinde bulunuyor. Europol'ün "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"nda, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ve yeni dönem hedeflerine yer verildi. YPG'nin, Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edildiği anlatılan raporda, örgütün AB'de "kampanya" adı altında topladığı paraları, Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı. Raporda, İsveç'in NATO'ya başvurusunun ve "2022 NATO Madrid Zirvesi"nin aşırı sol çevrelerde gündem oluşturduğu, PKK'nın, AB'de propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerine odaklanmayı sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, PKK'nın, AB içindeki aşırı sol ve anarşist ayrılıkçılar ile yakın ilişkide olduğu da ifade edildi.