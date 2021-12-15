PKK, Belçika’yı merkez olarak kullanıyor

BELÇİKA
istihbarat ve güvenlik kurumu VSSE'nin 2020 raporu açıklandı. Raporda terör örgütü PKK, dış kaynaklı aşırıcılık başlığı altında ele alındı. Rapora göre terör örgütü PKK, Belçika'yı Avrupa
'da merkez olarak kullanıyor, ülke için aşırıcılık tehdidi oluşturuyor ve Belçika'da gerçek amaçlarını gizleyerek sahte isimler altında sivil topluma verilen desteklerden faydalanıyor.
MEDYA AYAĞI
Raporda, PKK'nın AB'nin terör örgütleri listesinde yer aldığı, örgütün bazen amaçlarına ulaşmak için aşırı şiddet kullandığı ifade edildi. Belçika istihbaratı, PKK'nın yerel dernekler gibi araçlarla siyasi ve mali faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu faaliyetler içinde "devrim vergisi toplanması" da yer aldı. PKK'nın ayrıca Belçika'da bazı medya şirketlerinin sahibi olduğu, bu şirketler aracılığıyla propaganda üretildiği bilgisi verildi.