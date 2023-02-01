PKK gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde işgalinde tuttuğu bölgelerde gençleri zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde yol kontrol noktalarında İskenderune, Cezaa, Mustafaviyye, Kahurte ve Tel Aver köylerinden 38 genci, Tel Köçer ve Cevadiyye'deki pazar yerlerinden de 17 genci olmak üzere toplamda 55 genci daha alıkoydu. Terör örgütü 25 Ocak'tan bu yana en az 163 genci zorla silahlı kadrosuna kattı.