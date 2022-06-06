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Giriş Tarihi: 6.6.2022 01:57

PKK Irak'ta peşmergeye saldırdı

AA
PKK Irak’ta peşmergeye saldırdı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi

Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesindeki PKK saldırısına ilişkinaçıklamada bulundu.

Teymur, "Bugün akşam Kani Masi nahiyesine bağlı Gamnerki dağında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar ve BKC kullanıldı." dedi.

Saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Teymur, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.

PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

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PKK Irak'ta peşmergeye saldırdı
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