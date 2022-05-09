PKK İsviçre’de 23 Nisan kutlamalarına saldırdı

İsviçre'nin Basel kentinde dün 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ni düzenleyen Türk vatandaşları, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Öcalan sloganları atan yaklaşık 30 bölücü örgüt destekçisi, kadın ve çocukları tekmeleyip hakaretler savurdu. Stantları yıkan, Türk görevli ve öğretmenleri darp eden saldırganlar 6 kişiyi yaraladı. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı. İsviçre polisi bazı saldırganların tutuklandığını bildirdi.