PKK yandaşları Türklere saldırdı

TÜRKİYE'NİN tüm uyarılarına rağmen Avrupa, terör örgütü YPG/PKK destekçilerine kucak açmaya devam ediyor. Teröre verdiği destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO yolunda Türkiye'den veto yemesinin ardından NATO müttefiki Fransa'dan da skandal görüntüler geldi. Terör örgütü PKK üyeleri ve destekçileri Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stant açtı. Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetinde bulundu. O sırada bölgede bulunan Türk vatandaşları, terör destekçilerine sert tepki gösterdi. Örgüt yandaşları bunun üzerine kadınların üzerine yürüyüp saldırı girişiminde bulundu.