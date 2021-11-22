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Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:43 Son Güncelleme: 22.11.2021 16:10

Polonya AB'yi uyardı: Kırmızı alarm! Felaketten kaçınmak için...

DHA
Polonya AB’yi uyardı: Kırmızı alarm! Felaketten kaçınmak için...

Polonya Belarus sınırındayanana göçmen krizi gün geçtikçe büyüyor. Sınırda sığınmacıların çadırda bekleyişleri sürerken Polonya'dan AB'yi endişelendirecek açıklamalar geldi. Göç krizi, siber saldırılar ve gaz fiyatı manipülasyonunu Minsk ve Moskova'da başlatılan bir hibrit savaş olarak değerlendiren Polonya Başbakanı kırmızı alarm diyerek AB'yi uyardı..

Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların çadırlarda bekleyişi sürerken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada Avrupa'nın, Belarus ve Rusya'nın yeni tehditleri ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video

HİBRİT SAVAŞ...

Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamada "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya. Göç krizi, siber saldırılar ve gaz fiyatı manipülasyonu, Minsk ve Moskova'da başlatılan hibrit savaşın örnekleridir. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya bu saldırının ön saflarında yer alıyor. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa için tek yol bu" ifadelerini kullandı.

AB İÇİN KIRMIZI ALARM

Polonya Başbakanı ayrıca "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yoğunlaşması ve Moldova'ya gaz şantajı yapması AB için kırmızı alarm. Felaketten kaçınmak için hala zaman var" mesajını paylaştı.

POLONYA: BELARUS SIĞINMACILARA YARDIMCI OLUYOR

Polonya Savunma Bakanlığı, bugün paylaştıkları helikopter görüntüleriyle birlikte Polonya-Belarus sınırına hala sığınmacıların geldiğini belirtti. Bakanlık bölgede durumun hala gergin olduğunu vurgulayarak her gün sığınmacıların sınırı geçmek için uğraştığını ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ayrıca, Belarus tarafının sığınmacılara Polonya'ya geçmesi için yardımcı olmaya çalıştığını öne sürdü.

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Polonya AB'yi uyardı: Kırmızı alarm! Felaketten kaçınmak için...
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