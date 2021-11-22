Polonya AB’yi uyardı: Kırmızı alarm! Felaketten kaçınmak için...

Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların çadırlarda bekleyişi sürerken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada Avrupa'nın, Belarus ve Rusya'nın yeni tehditleri ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video

HİBRİT SAVAŞ...

Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamada "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya. Göç krizi, siber saldırılar ve gaz fiyatı manipülasyonu, Minsk ve Moskova'da başlatılan hibrit savaşın örnekleridir. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya bu saldırının ön saflarında yer alıyor. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa için tek yol bu" ifadelerini kullandı.