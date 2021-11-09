Polonya - Belarus sınırında sıcak çatışma riski

Polonya
ile Belarus
arasında önceki gün başlayan olaylar sürüyor. Sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesi, ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştı. BBC'ye göre sınıra sevk edilen Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetleri ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engelledi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzky devlet radyosunda Belarus yetkililerini "Sınırda ateşli silahların da kullanıldığı çatışmaların ve ölüm vakalarının meydana gelmesine gayret etmekle" suçladı. Avrupa Birliği
(AB), Belaruslu yetkililer için daha önce uygulanan vize kolaylıklarını askıya aldığını duyurdu. Avrupa
ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.