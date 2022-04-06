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Giriş Tarihi: 6.4.2022 00:30

Polonya imzayı attı! ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak

İHA
Polonya imzayı attı! ABD’den 250 adet Abrams tankı satın alacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya'nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

Polonya'nın 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank için ABD'ye 4,75 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, tankların son teknoloji ile modernize edilmiş (Sepv3 versiyonu) olacağı aktarıldı. Sözleşmenin tanklar ile ilgili eğitim ve lojistik faaliyetlerini de kapsadığı aktarılarak, söz konusu tankların 18. Mekanize Birlik ve 1. Zırhlı Birlikte konuşlanacağı bildirildi.

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Polonya imzayı attı! ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alacak
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