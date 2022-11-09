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Giriş Tarihi: 9.11.2022 18:19

Polonya, ordu için yapılan harcamayı artırıyor

AA
Polonya, ordu için yapılan harcamayı artırıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, gelecek yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 3'ünün savunmaya ayrılacağını bildirdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile Polonya'da düzenlenen "Puma-22" tatbikatını izleyen Morawiecki, Orta Avrupa ülkelerinin caydırıcılık güçlerini ve askeri işbirliğini artırdığını söyledi.

"130 MİLYAR ZLOTİYE ÇIKABİLİR"

Morawiecki, gelecek yıl Polonya hükümetinin silahlı kuvvetleri modernize etmek için 100 milyar zlotiden (21,4 milyar dolar) fazla harcama yapacağını, bunun 130 milyar zlotiye kadar çıkabileceğini kaydetti.

"EN İYİ STRATEJİ, RAKİBİNİ KENDİ ORDUSUNUN GÜCÜYLE CAYDIRMAK"

Söz konusu harcamanın Polonya GSYİH'nin yüzde 3 ile 4'ü arasında olacağını belirten Morawiecki, "En iyi strateji, rakibini kendi ordusunun gücüyle ve başkalarıyla işbirliği yaparak caydırmaktır." ifadelerini kullandı.

Heger ise hükümetinin "silahlı kuvvetleri yoğun bir şekilde modernize ettiğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgesel savunma işbirliğinin gerekliliğini gösterdiğine dikkati çekti.

Polonya, halihazırda GSYİH'nin yüzde 2'den fazlasını ordusuna harcıyor.

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Polonya, ordu için yapılan harcamayı artırıyor
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