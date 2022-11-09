Polonya, ordu için yapılan harcamayı artırıyor

"EN İYİ STRATEJİ, RAKİBİNİ KENDİ ORDUSUNUN GÜCÜYLE CAYDIRMAK"

Söz konusu harcamanın Polonya GSYİH'nin yüzde 3 ile 4'ü arasında olacağını belirten Morawiecki, "En iyi strateji, rakibini kendi ordusunun gücüyle ve başkalarıyla işbirliği yaparak caydırmaktır." ifadelerini kullandı.

Heger ise hükümetinin "silahlı kuvvetleri yoğun bir şekilde modernize ettiğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgesel savunma işbirliğinin gerekliliğini gösterdiğine dikkati çekti.

Polonya, halihazırda GSYİH'nin yüzde 2'den fazlasını ordusuna harcıyor.