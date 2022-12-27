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Giriş Tarihi: 27.12.2022 17:43

Polonya'da hastanede çıkan yangın can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Polonya'nın Lodz kentindeki bir hastanede çıkan yangında 1 hasta öldü, 2 kişi çalışan ise dumandan zehirlendi.

İHA
Polonya’da hastanede çıkan yangın can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Polonya'nın Lodz şehrindeki Göğüs Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneden 40 kişiyi tahliye ederken, bir odada ise bir kişinin cesedine ulaşıldı.

72 YAŞINDAKİ HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybeden kişinin 72 yaşındaki bir hasta olduğu belirlendi. Yangın nedeniyle 2 hastane çalışanı dumandan zehirlendi. Çalışanlar başka bir hastanede tedavi altında alınırken, hastalar itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından sabaha karşı hastanedeki odalarına dönebildi.

SİGARADAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürerken, yangının hayatını kaybeden hastanın sigara içmesi sonucu çıktığı düşünülüyor.

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Polonya'da hastanede çıkan yangın can aldı: 1 ölü, 2 yaralı
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