Polonya’dan göçmenlere tazyikli su işkencesi

SON günlerde Avrupa
'nın en önemli gündem maddesini oluşturan Polonya
ve Belarus
arasındaki göçmen krizi devam ederken binlerce göçmenın yığıldığı sınırda çatışma çıktı. Avrupa'ya göçmek için Irak
'tan vize alarak Belarus'a gelen çok sayıda kişi bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı. Bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti. Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı. Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara tazyikli su sıkıp göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı. Önceki gün 8 Kasım'dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, geceyi çadırlarda geçirmişti.