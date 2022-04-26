Polonya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle! Tanklar Ukrayna’ya ulaştı

Savaş haftalardır devam ediyor. Geçen haftalarda ise bazı Avrupalı ülkeler, Rusya'ya yaptırım kararlarının yanı sıra Ukrayna'ya askeri yardım yapma kararı almıştı. Bunlardan biri de savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya büyük destek veren Polonya idi. Polonya Ukrayna'ya tank teslimatı yaptığını açıkladı.

"YARDIMLARIMIZ SÜRECEK"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.