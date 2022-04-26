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Giriş Tarihi: 26.4.2022 09:10 Son Güncelleme: 26.4.2022 09:14

Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Tanklar Ukrayna'ya ulaştı

Polonya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle! Tanklar Ukrayna’ya ulaştı

Savaş 62. günde devam ederken, Polonya'da Rusya'yı oldukça kızdıracak bir hamle geldi. Polonya Başbakanı Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alandaki yardımlarımız devam ediyor. Bugün de tank teslimini tamamladık" dedi.

Savaş haftalardır devam ediyor. Geçen haftalarda ise bazı Avrupalı ülkeler, Rusya'ya yaptırım kararlarının yanı sıra Ukrayna'ya askeri yardım yapma kararı almıştı. Bunlardan biri de savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya büyük destek veren Polonya idi. Polonya Ukrayna'ya tank teslimatı yaptığını açıkladı.

"YARDIMLARIMIZ SÜRECEK"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'ya askeri alanda yardımlarımız devam ediyor. Bugün tankların teslimatını tamamladık. Fakat Ukraynalı dostlarımızın güvenliği için teslim edilen tankların sayısını paylaşmayacağız. Ukrayna'ya diğer alanlarda da desteğimiz sürecek, onlar bize yardım ediyor, biz de onlara" dedi.

"BÖYLE BİR TALEP YOK"

Morawiecki ayrıca, Polonya'nın NATO bünyesinde ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) yardım aldığını ve Polonya halkının kendini güvende hissetmesi gerektiğini belirtti. Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermeyi hala düşünülüp düşünmediği sorulduğunda, "Böyle bir zorunluluk yok, böyle bir talep yok" dedi.

UKRAYNA'NIN TESLİMİ REDDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında Polonya, tüm MiG-29 savaş jetlerini Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne konuşlandırmaya ve ABD'nin hizmetine sunmaya hazır olduğunu belirtmişti. ABD ise Polonya'nın teklifini reddetmişti.

ÇEKYA'DAN DA HAMLELER GELMİŞTİ

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı almıştı.

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Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Tanklar Ukrayna'ya ulaştı
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