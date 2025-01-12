Polonya’ya Netanyahu tepkisi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonya'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıldönümü etkinliklerine katılması halinde UCM'nin kararına aykırı şekilde tutuklamama yönündeki tutumunu eleştirdi. Hofmanski, "İsrail Başbakanı hakkında savaş suçu işlediği şüphesiyle bir tutuklama emri var ve devletler bunu uygulamakla yükümlüdür" dedi. Öte yandan Polonya'da Cumhurbaşkanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Netanyahu'yu tutuklayın" sloganları attı.İngiltere'de Filistin destekçilerinin BBC binası önünde toplanması yasaklandı. Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek Gazze destekçilerinin BBC binası önünde bir araya gelmesini yasakladı.