Portekiz uyruklu eğitimci Nevşehir’de Müslüman oldu: ‘Meryem’ adını aldı

Brezilya'da bir üniversitede öğretim üyeliği yapan Portekiz uyruklu Carla Martoni Mendes, tarihi ve turistik mekanları gezmek için İstanbul'a geldi. Burada camileri gezdiğini, ezan seslerini duyduğunu ve etkilendiğini söyleyen Mendes, ardından Nevşehir'e geldi. Mendes, Nevşehir'de de aynı şekilde ezanları ve salaları duyduğunu, özellikle Müslümanların inançlarını araştırdığını, bunlardan çok etkilendiğini belirtti.