Portekiz’de sıcak yakıyor: 29 yaralı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği bazı Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. Son olarak sıcaklığın 43 dereceye vardığı Portekiz'de birçok noktada yangın çıktı. Alevler evlere ulaşırken, yangınları söndürmek için 3 bini aşkın itfaiyeci görevlendirildi. 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda 29 kişi yaralandı. Avrupa Birliği (AB), üye devletlerin Portekiz'e destek kuvvet göndermesini sağlayacak hava filosu yardım programını devreye soktu. Öte yandan Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini 'orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri' nedeniyle ertelemişti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da ABD ziyaretini iptal etti.