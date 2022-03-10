Prens William’ın Ukrayna açıklaması tepki çekti

Cambrıdge Dükü Prens William'ın Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirirken kurduğu cümleler, tepkilere neden oldu. Prens William ve eşi Kate Middleton
, Londra
'da bir Ukrayna Kültür Merkezi
'ni ziyaret etti. Gelişmelerle ilgili konuşan Prens William, Avrupa
'da değil de Afrika
ve Asya
'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi. William, Ukrayna'ya da seslenerek, "Hepimiz arkanızdayız" dedi. Cambridge Dükü daha sonra, yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini belirterek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" ifadesini kullandı. Prens William'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.