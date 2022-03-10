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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Prens William’ın Ukrayna açıklaması tepki çekti

Prens William’ın Ukrayna açıklaması tepki çekti
Cambrıdge Dükü Prens William'ın Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirirken kurduğu cümleler, tepkilere neden oldu. Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Gelişmelerle ilgili konuşan Prens William, Avrupa'da değil de Afrika ve Asya'da savaş ve kan dökülmesine daha çok alışkın olduklarını söyledi. William, Ukrayna'ya da seslenerek, "Hepimiz arkanızdayız" dedi. Cambridge Dükü daha sonra, yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini belirterek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" ifadesini kullandı. Prens William'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Prens William’ın Ukrayna açıklaması tepki çekti
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