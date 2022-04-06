Prenses düğününde masraflar FETÖ’den

İsmi İngiltere Prensi Andrew'un rüşvet skandalında arabulucu olarak geçen darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün rüşvet bağlantıları çözülmeye devam ediyor. İngiltere'deki davanın kayıtlarında; FETÖ'den hüküm giyen eski politikacı İlhan İşbilen'in eşi Evyap Holding'in eski hissedarı Nebahat Evyap İşbilen'in servetini Türkiye'den kaçırmak ve soruşturmalardan kurtulmaya yönelik olarak İngiliz pasaportu almak için Türk'ten yardım istediği, Türk'ün ise Prens'e 750 bin sterlin rüşvet verdiği öne sürülmüştü.

DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK GÖNDERİLMİŞ

40 milyon sterlinin izini süren Nebahat İşbilen, yaptığı ödemelerin tamamının iadesi için Yüksek Mahkeme'ye açtığı davada Kraliyet ailesi ile FETÖ arasındaki gizli alışveriş de deşifre oldu. Prens'in hesabına aktarılan toplam paranın 1.1 milyon sterlin olduğu mahkeme kayıtlarına geçerken İşbilen'in parasıyla Prens'e rüşvet verdiği iddia edilen Goldman Sachs Bankası'nın eski çalışanı Selman Türk'ün, vergiye takılmamak için para transferini düğün hediyesi gibi gösterdiği de öğrenildi.

Selman Türk'ün St. James Sarayı'nda 15 Kasım'da düzenlenen 'Pitch@Palace' etkinliğinde ödül kazanmasından 9 gün sonra da 750 bin sterlinlik para transferini yaptığı ileri sürüldü. İşbilen de mahkemede, kendisi parasıyla Türk'ün bu etkinlikte menfaat sağladığını söyledi. Saray yetkilileri ise kendilerine ulaşan bu paranın kaynağı ile ilgili bilgileri olmadığını savundu.

MÜVEKKİLİM DOLANDIRICILIK KURBANI

Müvekkilinin bir dizi dolandırıcılığın kurbanı olduğunu belirten İşbilen'in avukatı Jonathan Tickner, "Müvekkilim İşbilen, Türk'ün Hampden Bankası'na gönderdiği Beatrice'in düğün hediyesi olduğuna dair yazışmaları görmüş. Bu e-posta tamamen sahte olduğunu düşünüyoruz. Selman Türk, müvekkilime pasaportun normalde 2 milyon Sterlin'e mal olacağını ama parayı hediye gibi gösterince bunun azalacağını söylemiş." dedi.

BANKACILIKTAN YOĞURTÇULUĞA

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'tan 2016 yılında ayrılan Selman Türk, İngiltere'de kurulan ve kısa sürede batan FETÖ'nün Londra'daki bankası olarak anılan Heyman AI'de uzun bir süre görev yaptı. Türk daha sonra Florida, Georgia eyaletlerinin yanı sıra Dubai, Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerindeki finansal yönetim hizmetleri veren SG Financial Grup'u kurdu. Türk bu işlerinin dışında yoğurt ve peynir işine de girdi. "Amish topluluğu geleneklerine göre yoğurt ve peynirler ürettiğini" iddia eden bir ABD şirketi olan Naturlich'i de kuran Türk, bu işin başına ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldığı kampın aşçısı Murat Hokka'yı getirdi. Yoğurt ve peynir çiftliğinin FETÖ kampının yakınında olduğu da ulaşılan diğer bilgiler arasında.