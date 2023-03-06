Prigojin, Rus ordusunun Wagner’e karargaha giriş yasağı koyduğunu belirtti

"Kremlin'in aşçısı" olarak da anılan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ukrayna'daki Rus "özel askeri operasyon" birliklerinin komutanına 5 Mart'ta acil mühimmat tahsisi için mektup yazdığını aktaran Prigojin, "6 Mart saat 08.00'de karargahtaki temsilcimin giriş kartı iptal edildi ve birlik karargahına girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

Prigojin, Bahmut yakınlarında "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni yok etmeye devam ettiklerini" belirtti.

WAGNER, "RUS ORDUSUNUN KENDİLERİNE MÜHİMMAT VERMEDİĞİNİ" ÖNE SÜRDÜ

Geçen ay, Rus güvenlik şirketi Wagner mensubu paralı savaşçılar, çektikleri bir video ile "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istemişti.

Prigojin de videodaki çağrıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, paralı savaşçıların, Rusya Savunma Bakanlığını karalayıcı bir ifade kullanmadıklarını vurgulamış ve yalnızca mühimmat taleplerini dile getirdiklerini belirtmişti.

Daha sonra Rusya'da mühimmatın yeterli sayıda üretildiğini ancak temini ile ilgili sorunların çözülmediğini dile getiren Prigojin, "Bu sorunu tüm irtibatlarıma rağmen çözemiyorum. Her şey yerinde duruyor. Bu konuda herhangi bir karar alınmıyor." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamadan sonra "mühimmat teminiyle ilgili sorunların yaşandığı" yönündeki açıklamaların gerçeğe dayalı olmadığını belirterek, taarruz birliklerinin tüm taleplerinin en kısa sürede yerine getirildiğini bildirmişti.

"WAGNER İLE RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞININ ARASI AÇILDI" İDDİASI

İngiltere Savunma Bakanlığından 11 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki rekabetin son dönemde arttığı ve Wagner'in artık "Rus hapishanelerindeki mahkumları Ukrayna cephesinde kullanamadığı" ifade edilmişti.

Batılı ülkelerdeki çeşitli basın kuruluşlarındaki bazı haberlerde de Rusya Savunma Bakanlığının, Wagner ve Prigojin'in isimlerinin haberlerde kullanılmamasına yönelik Rus medya kuruluşlarına uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü.