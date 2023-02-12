‘Proteo’ enkazda canlı ararken hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Meksika'nın Türkiye'ye gönderdiği aramakurtarma ekibinde görev yapan 'Proteo' adlı köpek hayatını kaybetti. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazda üzerine beton blok devrildiği belirtilen Proteo'ya Meksikalı kurtarma ekibi düzenledikleri törenle veda etti.