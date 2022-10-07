Proud Boys’un iki numarası Kongre baskını suçlamalarını kabul etti

Proud Boys lideri Henry Enrique Tarrio'nun sağ kolu olan Bertino, çıkarıldığı Washington ABD Bölge Mahkemesinde Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hakkındaki kışkırtıcı komplo suçlamasını kabul etti.

43 yaşındaki Bertino'nun savcılarla anlaşması tarihi dava için büyük kazanım olarak görülürken Adalet Bakanlığı için de Tarrio ve diğer 4 Proud Boys üyesine karşı potansiyel kilit bir tanık olabileceği kaydediliyor.

Savcıların, Bertino ile ifadesinde "önemli bir işbirliği" sağlaması halinde cezasında indirim talep etme ve kendisini Adalet Bakanlığı tanık koruma programına dahil etme konusunda anlaştıkları ifade ediliyor.