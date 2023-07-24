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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Putin, Afrika’ya tahıl garantisi verdi

Putin, Afrika’ya tahıl garantisi verdi
RUSYA - Ukrayna savaşında tansiyon yükselirken, Moskova yönetiminin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan şartlı çekilmesinin de yankıları sürüyor. Avrupa basını, küresel bir gıda krizi riskinin arttığını dile getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü verdi. Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'ya dün sabah Ukrayna'nın iki İHA ile saldırı gerçekleştirdiği, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi. Kiev yönetimi saldırıyı üstlenmedi.
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Putin, Afrika’ya tahıl garantisi verdi
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