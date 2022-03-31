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Giriş Tarihi: 31.3.2022 19:04

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı

İHA
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü! Dağlık Karabağ’daki son durum ele alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Dağlık Karabağ çevresindeki durumun gelişimi, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için pratik sorunların çözümüne vurgu yapılarak tartışıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ SON DURUM ELE ALINDI

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ çevresindeki durumun gelişimi, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için pratik sorunların çözümüne vurgu yapılarak tartışıldı. 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Mart tarihinde Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Güçleri'nin sorumluluk alanına girdiğini duyurmasının ardından bölgede tansiyon artmıştı.

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Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı
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