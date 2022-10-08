Putin, Batı ile yeni bir anlaşma istiyor

Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği barış diplomasisi dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD medyasına gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. CNN International'a konuşan Kalın, "Putin'in Batı ile yeni ve büyük bir anlaşma yapmak istediğini" dile getirdi. Sözcü Kalın ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin "bir noktada" yeniden başlayacağına Ankara'nın inandığını söyledi. Kalın "Soru, buna ne zaman geri döneceğimiz ve o zamana kadar herkesin ne kadar zarar göreceğidir" dedi. Rusya'nın Batılı ülkelerle modern gerçekleri yansıtacak yeni bir "anlaşma" yapmak istediğini dile getiren Kalın, "Anladığımız kadarıyla Sayın Putin Batı ile yeni bir büyük anlaşma, yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Bunun bir kısmı, hiç şüphesiz, Ukrayna ile ilgilidir. Ama aslında daha önemli olan konu, Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşma. Sonuç olarak, tüm küresel liberal düzen ciddi bir sınavla karşı karşıya kalacak" diye konuştu.Savaşın birçok şeyi etkilediğini belirten Kalın "Tarafları yeniden müzakere masasına getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Batılı dostlarımıza da verdiğimiz mesaj budur. Bu savaşa son verme çabalarını desteklemeliler " dedi. Kalın, Moskova'nın "Soğuk Savaş'ın sonunda varılan anlaşmaların artık Rusya'daki mevcut durumu yansıtmadığına inandığını" da sözlerine ekledi. CNN'deki haberde Türkiye'nin en başından beri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine karşı durduğu ve ilhakları tanımadığının da altı çizildi. Ankara'nın buna rağmen Rusya ile başarılı bir diplomasi yürüttüğüne de vurgu yapıldı.