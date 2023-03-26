Putin: Batı ‘küresel bir NATO’ kurma peşinde

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde artan ve Batı'yı rahatsız eden ülkesinin Çin ile ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin Batı için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Putin, "Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmuyoruz. Evet, askeri ve teknik işbirliğimiz var. Bunu saklamıyoruz ama bu şeffaf, gizli bir şey yok" ifadelerini kullandı. Batı'nın ise bunun aksine, 'küresel bir NATO' oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı kurmakta olduğunu belirten Putin, NATO'nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve "Dahası, bu konseptte küresel NATO'ya katılacak ülkeler sıralanıyor" dedi. Öte yandan Rusya lideri, Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracaklarını açıkladı. Putin'in açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Ulusal Güvenlik vKonseyi Başkanı Oleksiy Danilov, "Kremlin Belarus'u nükleer anlamda rehin aldı" dedi.