Putin: Batı önce Rusya’yı kendi kontrolü altına almaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova Kremlin Putin" programı için gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilimi anlatan Putin, Batılı ülkelerin Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya'yı yıkma amacı taşıdığını savunarak, "Batı'nın tek bir amacı var. Eski SSCB'yi ve Rusya Federasyonu'nu dağıtmak, sonra Rusya'yı sözde medeni halklar ailesine kabul edebilirler. Ancak Batı önce Rusya'yı ayrı ayrı küçük parçalara ayırmaya, itip kakmaya ve kendi kontrolü altına almaya çalışıyor" dedi.

Rus halkının birlikteliğine vurgu yapan Putin, "Halkımızın birliği, bir mecaz ifade değil, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Rusya halkı birleştiğinde, birlik olduğunda eşi benzeri yoktur. Bu birlik, tüm başarılarımızın ve tüm zaferlerimizin ana şartıdır" ifadelerini kullandı.

KAĞIDA DÖKÜLEN PLANLAR

Batılı ülkelerin Rusya üzerindeki amaçlarını kağıda dahi döktüğünü söyleyen Putin, "Bu planlara müdahale edilmeseydi Rus milleti gibi bir etnik grubun bugünkü haliyle hayatta kalıp kalamayacağını bile bilemezdik. Tek bir Rus halkı yerine Moskovalılar, Urallar ve diğerleri gibi olurdu. Bunların hepsi planlarda vardı, bu planlar kağıda da döküldü. Önce Sovyetler Birliği'nin, ardından Rusya'nın bölünmesi Batı'nın ortak hedefi olarak belirlendi. Birinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları buydu, dahası SSCB'nin dağıldığı 90'larda olan buydu" dedi.

NÜKLEER VURGUSU

Geçtiğimiz günlerde askıya aldığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (Yeni START) değinen Putin, "Bugünün şartlarında önde gelen tüm NATO ülkeleri asıl amaçlarının bizi stratejik bir yenilgiye uğratmak olduğunu ilan ederken, bu şartlarda onların nükleer yeteneklerini nasıl görmezden gelebiliriz?" dedi.

NATO'nun resmi olarak Yeni START anlaşmasına taraf olmadığını, bu anlaşmanın Washington ve Moskova arasında imzalandığını da belirten Putin, NATO'nun START-3 anlaşmasına da dahil olmak istediğini hatırlattı.



Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silahlara dikkat çeken Putin, "Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde silah tedarik ediyorlar. Bu ilişki sadece askeri- teknik işbirliği değil. Para almıyorlar" dedi.

Batılı ülkelerin savaşa doğrudan müdahil olduğunu ima eden Putin, Ukrayna ordusunun bu silahlarla bazı sivil noktaları bombaladığını belirterek, "Gönderilen silahlarla Novorossiya ve Donetsk'teki yerleşim yerlerinin bombalanması da dahil olmak üzere Kiev rejimi tarafından işlenen suçlara ortaklık anlamına geliyor" dedi.

Putin, "Sonunda çok kutuplu bir dünya, uluslararası arenada herkese saygı, herkesin çıkarlarını gözetme mücadelesini savunan bir duruşun galip geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.