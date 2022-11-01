Putin bu sözlerle açıkladı: ’Erdoğan sözünün eri bir lider!’

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasıyla ilgili sürece ilişkin konuşmak için erken olduğunu anlatan Putin, "İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor." dedi.

Rusya'nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar." diye konuştu.