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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Putin: Erdoğan öncü bir rol oynadı

Putin: Erdoğan öncü bir rol oynadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da yıllık basın toplantısını gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri de değerlendiren Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda öncü bir rol oynadığına dikkat çekti. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesinlikle Gazze'deki trajediye dikkati çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir" dedi. Türkiye gibi Filistin devletinin kurulmasından yana olduklarını vurgulayan Putin, "Erdoğan'la sürekli temas halindeyiz. Yaklaşımlarımız çok yakın" diye konuştu.
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Putin: Erdoğan öncü bir rol oynadı
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