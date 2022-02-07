Putin görüşmesi öncesi Macron’a soğuk duş! Gerilim sürüyor...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, önemi açıklamalarda bulundu. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği endişeleri sürerken Batı ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Öncelikle, güvenlik garantileri konusunda son günlerde yeni bir şey olmadığını söylemek gerekir. Batılı muhataplarımız, bu konuyu anmamayı tercih ediyor" dedi.
SON DERECE GERİLİMLİ ATMOSFER SÜRÜYOR
"Rusya ile Batı arasındaki gerilimin derecesinin son günlerde azaldığı söylenebilir mi" sorusuna yanıt veren Peskov, "Öncelikle, güvenlik garantileri konusunda son günlerde yeni bir şey olmadığını söylemek gerekir. Batılı muhataplarımız, bu konuyu anmamayı tercih ediyor" dedi. Batılı muhataplarının Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısıyla ilgili sorunu son derece büyük bir heyecanla ele almayı tercih ettiğini' belirterek şöyle devam etti:
"Burada da bir tür sessizlikten söz etmek pek mümkün değil. Bu konuda hem ABD'den hem de Avrupa başkentlerinden her gün çeşitli açıklamaların geldiğini duyuyoruz. Dolayısıyla son derece gerilimli atmosfer sürüyor."
MACRON'A SOĞUK DUŞ: DÖNÜM NOKTASI OLMAYACAK!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bugün Moskova'da yapacağı görüşmeYE DEĞİNEN Peskov, 'görüşmenin uzun süreli ve içerik bakımından kapsamlı olmasını beklediklerini, ama sonucu bakımından belirleyici dönüm noktaları beklemenin pek mümkün olmadığını' dile getirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki durumdan kaynaklanan Avrupa'daki gerilimin ve Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin ön planda olacağını belirten Peskov, "Macron, şu anda AB dönem başkanı olan ülkeyi yönetiyor. Bu, çok önemli. Elbette durum, tek bir görüşmede belirleyici 'dönüm noktaları' beklenemeyecek kadar karmaşık" dedi.