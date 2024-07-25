Putin ile Esad Moskova’da buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'da bir araya geldi. İki liderin önceki gece Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmeden önce Putin, yaptığı açıklamada Esad ile uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi. Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umarım bunları da ele alırız" diye konuştu.