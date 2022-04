Putin ile ilk temas

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1.5 ay geride kaldı. Bölgeden her gün dehşete düşüren haberler gelirken savaşa çözüm arayan ülkeler, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hafta sonu Ukrayna'yı ziyaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer dün de Rusya'ya gitti. Nehammer, Rus hava sahasına yönelik ambargo nedeniyle Türkiye üzerinden uçtuğu Moskova'ya hareketinden önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta net bir duruşumuz var" dedi.Başkent Moskova'da Putin ile 90 dakika görüşen Nehammer, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu. Nehammer, görüşme sonrasında Avusturya basınına açıklamalar yaptı. Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti. Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi. Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul'daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek" şeklinde konuştu. Karl Nehammer, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.RUSYA, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 füze sistemini vurduklarını duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden "Kalibr" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir sonraki görüşmeler başlayıncaya kadar Ukrayna'daki saldırıların devam edeceğini dile getirerek, "Müzakerelerin sürmemesi için bir neden görmüyorum" dedi.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile ilgili "hatalı" siyaset izlediğini ifade eden Zelenski, "Onlar, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu ve her şeyi bozduğunu kabul etmeye korkuyor" dedi. Öte yandan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı koymak için Güney Kore'den silah talep etti.KREMLİN Sözcüsü Dimitri Peskov, son dönemde çok konuşulan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirten Peskov, "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifakın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz" dedi. The Times, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılabileceği iddia etti.