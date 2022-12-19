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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:10

Putin imzaladı! Artık yasak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

AA
Putin imzaladı! Artık yasak...

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

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Putin imzaladı! Artık yasak...
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