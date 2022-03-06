Putin, Macron ile telefonda görüştü

Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.