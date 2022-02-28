Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu

MÜZAKERE TOPLANTISI SONA ERDİ, İKİNCİ TUR GÖRÜŞME OLACAK

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki 6 saatlik müzakere toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Rusya tarafından yapılan ilk açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşme olacak" ifadesi kullanıldı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, "Heyetler danışma için başkentlere dönüyor." denildi.

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