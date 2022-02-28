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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:29

Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu

İHA
Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ukrayna ile ilişkilerin normalleşmesi için 3 şartını açıklayan Putin; Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesini istedi.

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Putin görüşmede, Ukrayna ile ilişkilerin normalleşmesi için 3 şartını Macron'a iletti. İşte detaylar...

GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik barış şartlarının masaya yatırıldığı ve Rusya'nın güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

PUTİN, BARIŞ İÇİN 3 ŞART SUNDU

Açıklamada, "Fransız tarafı ile Rusya'nın Donbass'ı korumak için gerçekleştirdiği özel operasyon değerlendirildi ve konunun Kiev ile kurulacak diyalogla çözülmesi umudunu iletti.

Putin, bölgedeki düzenlemenin Rusya'nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınmasıyla mümkün olacağının altını çizdi. Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi şartları da iletildi" ifadeleri kullanıldı.

MÜZAKERE TOPLANTISI SONA ERDİ, İKİNCİ TUR GÖRÜŞME OLACAK

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki 6 saatlik müzakere toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Rusya tarafından yapılan ilk açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşme olacak" ifadesi kullanıldı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, "Heyetler danışma için başkentlere dönüyor." denildi.

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Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu
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