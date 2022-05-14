Putin: NATO’ya üyelik hata olur

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği kararına sert tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, böyle bir gelişmenin siyasi bakımdan karşılıksız kalamayacağını belirtti. Gruşko, NATO'ya katılmanın ne İsveç ve Finlandiya'nın çıkarları ile ne de Avrupa ve bölgedeki güvenliğin korunması ile örtüştüğünü ve sadece Avrupa'nın yakın zamana kadar askeri olarak en barışçıl bölgesi olan Kuzey'in militarizasyonuna yol açacağını vurguladı.