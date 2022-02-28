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Haberler Dünya Haberleri Putin nükleer kartını açmıştı: Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD'yi tehdit etti
Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:53 Son Güncelleme: 28.2.2022 17:06

Putin nükleer kartını açmıştı: Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD'yi tehdit etti

Putin nükleer kartını açmıştı: Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD’yi tehdit etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin 5. gününde ülkenin pek çok yerinden çatışma haberleri geliyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nükleer kartını açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise nükleer güç kullanabilecek timin hazır olduğunu belirtti. Putin'in açıklamalarından birkaç saat sonra Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD'ye tehdit etti.

Rusya birliklerinin Ukrayna'nın doğusundan başlattığı işgal tüm bölgelere yayıldı. Kiev merkezine saldırılar başladı. Bir yandan müzakerelerden çıkacak sonuç beklenirken bir yandan da Putin'in nükleer açıklamalarının yankıları sürüyor. Putin'in dün orduya özel görev emri vermesinden birkaç saat sonra Rus devlet televizyonu sunucusu Batı ve ABD'yi tehdit etti.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN BİRKAÇ SAAT SONRA...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baş propagandacısı' olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu Batı'yı ve ABD'yi nükleer yıkımla tehdit etti.

Batı karşıtı söylemleriyle dikkat geçen televizyonun sucusu Dmitry Kiselyov, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu, ABD'nin ve diğer tüm NATO ülkelerinin yok edilmesini garanti ediyor" dedi. "Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız olsun ki?" diyerek tehditlerini sürdüren Kiselyov, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nden henüz bahsetmedim bile. Rusya'nın nükleer potansiyeli dünyadaki en güçlü potansiyel" dedi.

RUSYA'YI KORKUTMAYA ÇALIŞMAYIN

Sözlerine "Putin Batı'yı uyardı, Rusya'yı korkutmaya çalışmayın" diyerek devam eden Dmitry Kiselyov, haber programında İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'u Rusya'ya gözdağı vermekle suçladı. İngiliz Bakan Truss, Moskova'nın müzakere çabalarına güvenmediğini söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir" diye konuşmuştu.

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Putin nükleer kartını açmıştı: Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD'yi tehdit etti
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