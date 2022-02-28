Putin nükleer kartını açmıştı: Rus devlet televizyonu sunucusu canlı yayında Batı ve ABD’yi tehdit etti

Batı karşıtı söylemleriyle dikkat geçen televizyonun sucusu Dmitry Kiselyov, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu, ABD'nin ve diğer tüm NATO ülkelerinin yok edilmesini garanti ediyor" dedi. "Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız olsun ki?" diyerek tehditlerini sürdüren Kiselyov, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nden henüz bahsetmedim bile. Rusya'nın nükleer potansiyeli dünyadaki en güçlü potansiyel" dedi.