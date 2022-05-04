‘Putin, operasyonun başına geçti’

RusyaDevlet Başkanı Putin, ülke yönetimini başbakana devrederek Ukrayna'daki operasyonun başına geçti. Avrupa Birliği'nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu. Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor. ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan birçok kaynak Putin'in 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Ukrayna'da başarılı olmak için harekete geçtiğini iddia etmişti.Ukrayna askeri istihbarat şefi Tugay General Kirilo Budanov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmenin tek yolunun 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmek' olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Budanov'a Putin'in hayattayken bu savaşı bitirme olasılığının sorulduğu 'Ukrayna'nın Yeni Sesi' gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi. Budanov, bu soruya, "Geri çekilmeleri stratejilerimizden biri, ancak bu neredeyse gerçekçi değil" diye yanıt verdi. Budanov'un açıklamaları, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutladığı 9 Mayıs'tan günler önce geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve hammadde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, "dostane olmayan" adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik karşı yaptırım kararları alındı. Kararnameye göre, Rus hükümeti yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesini 10 gün içerisinde hazırlayacak.