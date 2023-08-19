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Giriş Tarihi: 19.8.2023 09:36

Putin sahaya indi! Sınır karakoluna kritik ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devam eden savaşta bilgi almak için Ukrayna sınırı yakınındaki karargahı ziyaret etti.

AA
Putin sahaya indi! Sınır karakoluna kritik ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırı yakınında Rostov-na-Donu'daki askeri karargahı ziyaret ederek Rus komutanlardan bilgi aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu askeri grubun Rostov-na-Donu şehrindeki askeri karargahını ziyaret etti.

Putin burada bazı Rus komutanlardan bilgi alırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin'e rapor verdi.

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rostov-na-Donu, Rusya'nın savaşta yer alan Güney Askeri Bölgesi ordusunun karargahına ev sahipliği yapıyor.

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Putin sahaya indi! Sınır karakoluna kritik ziyaret
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