Putin: Savaş daha yeni başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerine hitap etti. Putin, Batı'ya meydan okuduğu konuşmasında "Herkes bilmeli ki, Rusya henüz büyük çaplı bir şey yapmadı" diyerek 'Ukrayna'daki savaşın daha yeni başladığını' dile getirdi. Putin ayrıca "Bizi cephede yenmek istediklerimi duyuyoruz. Ne diyebiliriz ki, bırakın denesinler. Batı'nın tek bir Ukraynalı kalmayıncaya kadar bizimle savaşmak istediğini duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedidir. Ama her şey buraya doğru gidiyor" dedi.