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Giriş Tarihi: 6.12.2021 14:08 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:18

Putin ve Biden’dan kritik görüşme! Ukrayna krizi masada

AA
Putin ve Biden’dan kritik görüşme! Ukrayna krizi masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, yarın Ukrayna sınırında devam eden krizle ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın NATO kuvvetleriyle ilgili duyduğu rahatsızlık da masaya yatırılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna meselesini görüşeceği bildirildi.

CANLI YAYINLANMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da yarın video konferans yoluyla yapılacak Putin-Biden görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin canlı yayınla verilmeyeceği bilgisini paylaşan Peskov, görüşmede iki liderin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde mutabakat sağladığı konuların ele alınacağını söyledi.

Peskov, "Elbette, kötü durumda kalmaya devam eden ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, gündemde ses getiren konuları görüşecek. Bunların arasında öncelikle Ukrayna'daki gerginlik, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, Putin'in güvenlik garantisi ile ilgili inisiyatifi yer alıyor." dedi.

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Putin ve Biden’dan kritik görüşme! Ukrayna krizi masada
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