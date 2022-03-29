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Giriş Tarihi: 29.3.2022 21:59

Putin ve Macron telefonda Ukrayna'yı görüştü

Putin ve Macron telefonda Ukrayna’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. Görüşmede iki lider Ukrayna'daki son durumu ele alırken, Elysée Sarayı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillere yardım etmek için insani bir operasyon başlatma koşullarının "bu aşamada karşılanmadığını" duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan Elysée Sarayı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillere yardım etmek için insani bir operasyon başlatma koşullarının "bu aşamada karşılanmadığını" duyurdu.

Açıklamada, Fransa, Türkiye ve Yunanistan'ın önerdiği Mariupol'de tahliye operasyonunu Macron'un Putin'e sunduğu ve Putin'in bu teklife yanıt vermeden önce "düşüneceğini" söylediği aktarıldı.

Macron, 25 Mart'ta gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol kentini terk etmek isteyenler için insanı operasyon düzenleyeceklerini duyurmuş, "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den ayrılmak isteyen herkesi tahliye etmek için insanı bir operasyon başlatacağız" demişti.

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Putin ve Macron telefonda Ukrayna'yı görüştü
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