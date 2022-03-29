Putin ve Macron telefonda Ukrayna’yı görüştü

Macron, 25 Mart'ta gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye ve Yunanistan ile Mariupol kentini terk etmek isteyenler için insanı operasyon düzenleyeceklerini duyurmuş, "Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den ayrılmak isteyen herkesi tahliye etmek için insanı bir operasyon başlatacağız" demişti.