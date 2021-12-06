Putin ve Modi’den BMGK’da kapsamlı reform çağrısı

ASKERİ TEKNİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

İki ülkenin hükümetleri arasında 2021'den 2030'a kadar askeri teknik iş birliği anlaşması imzalandığı kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri teknik iş birliği, Rusya ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın geleneksel mihenk taşıdır. Hindistan'ın kendi kendine yetme arzusu nedeniyle iki ülke arasındaki ortaklık, önde gelen savunma teknoloji ve sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesine yöneliyor."

BMGK'IN REFORM EDİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI

Bildiride, BMGK'nın reform edilmesi gerektiği vurgulanarak, "İki taraf, BMGK'nın, modern küresel gerçeklerin yansıtması ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konuların çözümünde daha etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla reform edilmesi çağrısında bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Terör, uyuşturucu kaçakçılığı, aşırılıkçılık, organize suç ve bilgi güvenliği alanındaki tehditler ile mücadele edilmesi gerektiği aktarılan bildiride, BMGK'nın konuyla ilgili kararlarının uygulanmasının önemi vurgulandı.

Bildiride, "Taraflar, terörizmin her biçimleri ve tezahürlerini şiddetle kınadı ve uluslararası toplumu terörle mücadelede iş birliğini yoğunlaştırmaya çağırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.