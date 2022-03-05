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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Putin: Yaptırımlar Rusya’ya savaş ilanı gibidir

Putin: Yaptırımlar Rusya’ya savaş ilanı gibidir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Rus lider, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini açıkladı. Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı. İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracaklarını söyleyen Putin izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceklerini kaydetti. Kremlin ise "Dünya, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar büyüktür" dedi.
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Putin: Yaptırımlar Rusya’ya savaş ilanı gibidir
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