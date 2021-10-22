Putin’den Batı’ya ‘cinsiyet değiştirme’ çıkışı! Topa tuttu…

"Batı, küçük bir erkek çocuğuna, kıza dönüşmesinin son derece normal olduğunu söylüyor. Bu gerçekten iğrenç bir şey" yorumunda bulunan Putin'in bu sözleri, büyük yankı uyandırdı.

Rus lider, daha önce de Rusya'daki LGBT derneklerinin faaliyetlerine tepki göstermiş ve bu derneklerin eşcinsel evliliğin propaganda yapmalarını yasaklamıştı.