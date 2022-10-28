Putin'den dikkat çeken sözler! "Tek gerçekçi yol..."

Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin çevrim içi yapılan olağanüstü toplantısında konuştu.

Rusya'nın, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde normalleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirten Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışçıl çözüme katkıda bulunmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

"BARIŞA GİDEN TEK MÜMKÜN VE GERÇEKÇİ YOL"

Putin, "Genel olarak biz Güney Kafkasya'nın sakin ve sürekli gelişen bir bölge olmasıyla ilgileniyoruz. Hiç şüphesiz barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bilinen ortak bildirisinin tüm hükümlerinin taraflarca sıkı bir şekilde uygulanmasıyla çizilen yol olabilir." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu anlaşmaların tutarlı uygulanması sayesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde normalleştirilmesini sağlamanın mümkün olduğunun altını çizen Putin, bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile defalarca görüştüklerini ve Paşinyan'ın buna tamamen katıldığını anladığını dile getirdi.

Putin, "Sorun, çözüm nasıl bulunacak? Bütün bunlar kolay değil ancak sorunu çözmek sadece bu yolla mümkün. Gelecekte bu, bir barış anlaşması sonucuna varılmasına izin verecektir." diye konuştu.