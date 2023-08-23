Putin’den flaş savaş sözleri! Batı’yı işaret etti: Darbe yaptılar!

Rusya'nın, Ukrayna'da "kendi kültür ve dilleri için savaşanlara" destek verme kararı aldığını anlatan Putin, şunları kaydetti: "Ukrayna'daki eylemlerimizi tek bir şey belirliyor; Batı ve onun Ukrayna'daki uyduları tarafından Donbas'ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek." Putin, Ukrayna krizinin çözümü için gayret gösteren BRICS ülkelerine de teşekkür etti.