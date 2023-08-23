Putin’den flaş savaş sözleri! Batı’yı işaret etti: Darbe yaptılar!

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı çatışmalar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik destekleri nedeniyle Rusya'nın Batılı ülkelere yönelik sert tutumuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
"SAVAŞI BAŞLATAN ONLAR"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın, Batılı ülkelerin attığı adımlar nedeniyle başladığını belirterek, "Ukrayna'daki eylemlerimizi tek bir şey belirliyor; Batı ve onun Ukrayna'daki uyduları tarafından Donbas'ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek." dedi.
Putin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen liderler toplantısına, video konferansla katıldı. Konuşmasında BRICS'in küresel arenada saygın konuma geldiğini anlatan Putin, "BRICS'in dünyadaki gelişmelere etkisi sürekli güçleniyor. Birlik, geleceğe yönelik stratejik bir istikamete sahipken, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun, yani küresel çoğunluğun taleplerini karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.
"BATILI ÜLKELER DARBE YAPTI"
Putin, BRICS ülkelerinin çok kutuplu dünya düzenini desteklediklerini vurgulayarak, "Bazı ülkelerin kendi ayrıcalıkları için teşvik ettiği ve yeni-sömürgeciliğin sürdürülmesine dayanan her türlü hegemonyaya karşıyız." dedi.
Rusya'nın, Ukrayna'da "kendi kültür ve dilleri için savaşanlara" destek verme kararı aldığını anlatan Putin, şunları kaydetti: "Ukrayna'daki eylemlerimizi tek bir şey belirliyor; Batı ve onun Ukrayna'daki uyduları tarafından Donbas'ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek." Putin, Ukrayna krizinin çözümü için gayret gösteren BRICS ülkelerine de teşekkür etti.