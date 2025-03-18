Putin’den G7’yi küçümseme: “Bu ülkeler haritada bile görünmüyor…”

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuştu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7'nin neden "büyük" olarak adlandırıldığını anlamadığını ve bu ülkelerin haritada görünmediğini söyledi. Rus lider, G7 ülkelerinde 2024 yılı için GSYİH büyümesinin sadece yüzde 1,9 olduğunu ancak BRICS ülkelerinde ise yüzde 4,9'luk bir büyüme oranı görüldüğünü bildirdi. Rusya'da ise büyümenin 2 yıl üst üste yüzde 4,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Putin, "Neden büyük. Belli değil. Büyük olan nerede? Nereye bakarsanız bakın haritada neredeyse hiç görülmüyor" dedi.