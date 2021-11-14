Putin, "Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Lukaşenko ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim" dedi.