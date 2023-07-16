Putin’den ‘misket bombası’ misillemesi

UKRAYNA savaşı son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir misilleme açıklaması geldi. ABD'nin Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı paketi kapsamında 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmış olan parça tesirli bomba olarak da bilinen misket bombası gönderme kararı sonrası Rus lider sessizliğini bozdu. Putin, ülkesinin misket bombasıyla saldırıya uğradığı takdirde misliyle karşılık verileceğini söyledi. "Rusya'nın elinde çeşitli tiplerde parça tesirli mühimmattan oluşan yeterli bir stok var" diyen Putin, "Tabii ki, bize karşı kullanılırlarsa, eylemleri yansıtma hakkımızı saklı tutarız" şeklinde konuştu.