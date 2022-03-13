Putin’den ‘NATO kampı’na füze yağmuru

Rusya ve Ukrayna
arasındaki savaş 19'uncu gününde yeni bir merehaleye girdi. Bunun nedeni de Rusya'nın NATO
üyesi Polonya
'ya 19 kilometre mesafedeki askeri üsse füze yağdırması oldu. Rusya ve NATO arasında olası bir savaşı tetikleme riski bulunan bu saldırı Ukryana savaşında yeni bir aşama olarak gösteriliyor. Ukraynalı siviller, Kiev
ve Harkov
başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv
'e sığınırken, Rusya füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya devam ediyor. Rusya son olarak hava saldırısıyla önceki gün mülteciler için güvenli cennet diye nitelenen Lviv'e bağlı Yavoriv'deki askeri üssü vurdu. Yavoriv, Polonya sınırına 19 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Vurulan bölgenin Yavoriv'de NATO ve AB üyesi ülkelerden gelen eğitmenlerle ABD'den gelen eğitmenlerin UKraynalı askerlere eğitim verdiği Uluslararası Barışı Koruma ve Güvelik Merkezi Kampı olduğu öğrenilirken, 35 kişinin hayatını kaybettiği 134 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kampta ölenler arasında yabancı eğitmenlerin olduğu da belirtildi.
PATLAMA 50 KM'DEN DUYULDU
Rusya kaynakları kampın Polonya üzerinden gelen silahların sevkiyat merkezi olduğunu ileri sürerken Ukrayna yönetimi ise yaptığı açıklamada, AB ve NATO sınırındaki Rus saldırısının terörist bir eylem olduğu belirtildi. Ukrayna kaynaklarına göre saldırı yerel saatle saat 06:00'da gerçekleşti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov
, saldırıyı "AB ve NATO sınırında gerçekleşen terörist eylem" diye niteleyerek Batı ülkerine yeniden uçuşa yasak bölge çağrısında bulundu. Füze saldırısı sonucu gökyüzünde yoğun duman tabakaları oluşurken patlama sesinin ise Yavoriv üssünden 48 kilometre mesafedeki Lviv kentinde bile hissedildiği kaydedildi.
Saldırı sonrası üste adeta can pazarı yaşanırken yaralanan askerler Nova Yavoriv Hastanesi
'ne getirildi. İlk tedavileri hastanede yapılan yaralılar, ambulanslara bindirilerek bölgede bulunan diğer hastanelere sevk edildi. SABAH, yaralıların hastanelerden tahliyesini yerinde görüntüledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise 180 yabancı paralı savaşçıyı yüksek isabetli uzun menzilli silahlarla etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.